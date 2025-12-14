  • BIST 11311.31
» »
FIBA İnstagram hesabından KKTC Basketbol Unilig organizasyonundan bir pozisyon paylaştı.

Üç Milyon takipçisi olan FIBA sosyal medya hesabı KKTC'de oynanan Basketbol Unilig maçlarına ait bir videoyu kendi hesabından paylaştı.

