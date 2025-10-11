  • BIST 10720.36
Basketbolda seminerler başladı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Antrenör Gelişim Semineri ve Hakem Semineri NEURA 25 Spor Salonu ile TED Koleji’nde başladı.
Basketbolda seminerler başladı

50 Antrenörün katılımı ile gerçekleşen seminerde Türk Basketbolunun önemli isimler yer alıyor.

Antrenör Semineri’nde ilk dersi Orhun Ene hem teorik, hem de uygulamalı olarak katılımcılara verdi.

Ardından Cem Çağal da sabah bölümünde seminere katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerin öğleden sonraki bölümünde Dr. Seyfi Savaş, Türk basketbol hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu ve son olarak da Türk basketbolunun efsane ismi Erman Kunter ilk günün son dersini verdi. Seminer yarın da devam edecek.

Öte yandan Hakem Semineri de bugün başladı. TED Koleji Salonu’nda gerçekleşen semineri Türk basketbolunun önemli isimlerinden Fatih Söylemezoğlu 24 hakeme veriyor.

