Cooper Flagg NBA'de 35 sayı atan en genç oyuncu oldu

Dallas Mavericks’in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) bir maçta 35 sayı atan en genç basketbolcu oldu.
Cooper Flagg. Fotoğraf: Dallas Mavericks

Intuit Dome’da Los Angeles Clippers’a konuk olan Mavericks, 114-110 galip gelerek sezonun altıncı galibiyetini aldı.

NBA draftının ‘1’ numarası Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, sekiz ribauntla tamamlayarak lig tarihine geçti.

LeBron James’in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki Flagg, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

ABD’li çaylak James’le birlikte lig tarihinde 19 yaşına girmeden önce bir maçta 30 ve üstü sayı atan diğer bir isim olmayı başardı.

Mavericks’te Flagg’in yanı sıra Klay Thompson 23 ve Naji Marshall 18 sayıyla oynadı.

Art arda dört olmak üzere 15’inci yenilgisini alan Clippers’ta Kawhi Leonard 30 ve James Harden 29 sayı üretti.

