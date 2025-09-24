Basketbolda Alt Lig Heyecanı Ekim Sonunda Başlıyor 

Kuzey Kıbrıs basketbolunda alt lig sezonu için geri sayım başladı. KKTC Basketbol Federasyonu binasında dün gerçekleştirilen kura çekimiyle U12, U14, U16 ve U18 kadın-erkek kategorilerinin fikstürü belli oldu.
Sezon Başlangıcı:
Ekim ayı sonunda U18 ve U14 kadın-erkek ligleri ile sezon resmen başlayacak.
Genç basketbolcuların sahne alacağı alt ligler, hem kulüplerin altyapı çalışmalarına ışık tutacak hem de geleceğin yıldızlarının parlamasına fırsat verecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.