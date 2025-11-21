UniLig ilk maçı oynandı, BAÜ galip

Sezonun açılış maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’ni 77-65 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
Yaklaşık 1000 kişinin izlediği mücadele, izleyenlere yüksek tempolu ve keyifli bir akşam yaşattı. İlk yarıda üstün olan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi, ikinci yarıda BAÜ’nün yükselen performansına karşılık veremedi. BAÜ, üçüncü periyottan itibaren kontrolü eline alarak sahadan 12 sayılık farkla galip ayrıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.