SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

UniLig ilk maçı oynandı, BAÜ galip

2025-2026 UniLeague sezonu dün akşam Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan heyecan dolu karşılaşmayla resmen başladı
Sezonun açılış maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’ni 77-65 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Yaklaşık 1000 kişinin izlediği mücadele, izleyenlere yüksek tempolu ve keyifli bir akşam yaşattı. İlk yarıda üstün olan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi, ikinci yarıda BAÜ’nün yükselen performansına karşılık veremedi. BAÜ, üçüncü periyottan itibaren kontrolü eline alarak sahadan 12 sayılık farkla galip ayrıldı.

whatsapp-image-2025-11-20-at-23.15.14-(1).jpeg

