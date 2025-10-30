Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenliyor.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, etkinlik 6 ve 13 Kasım tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda saat 9.00-13.00 arasında yapılacak.

“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganıyla hayata geçirilen etkinliğin, öğrencilerin dayanışma ve özgüven duygularını geliştirmeyi, spor yoluyla paylaşım ve iş birliği kültürünü güçlendirmeyi amaçladığına vurgu yapan Bütüner, bu etkinlikle öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek, hem eğlenceli, hem de eğitici bir ortam yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bütüner, etkinliğe katılmak isteyen okullar için son başvuru tarihinin 3 Kasım Pazartesi günü olduğunu ve katılım ve detaylı bilgi için 0548 852 5150 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebileceğini belirtti.