İskele’de çekle araç dolandırıcılığı: Üç kişi tutuklandı

Gerçekte paraları olmadığı halde yüksek meblağlı çek düzenleyerek üç aracı sahtekârlıkla temin ettikleri belirlenen üç zanlı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Gerçekte paraları olmadığı halde yüksek meblağlı çek düzenleyerek üç aracı sahtekârlıkla temin ettikleri belirlenen üç zanlı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

13 Kasım 2025’te İskele’de yaşanan olayda, E.H. (60), H.K. (37) ve B.G. (41)’nin dolandırıcılık kastıyla bir şirkete ait üç aracı sahtekârlıkla temin ettikleri belirlendi.

Şirket işlerini vekâleten yürüten kişiyle satış konusunda anlaşan zanlıların, gerçekte paraları olmadığı halde E.H. tarafından 5.800.000 TL tutarında karşılıksız olduğunu bildikleri bir çek düzenledikleri, ardından noter huzurunda satış sözleşmesi imzaladıkları tespit edildi.

Zanlıların araçlara karşılık 15.000 Sterlin nakit ve 5.800.000 TL’lik çek vererek araçların bir oto galerinin adına devrini sağladıkları, böylece söz konusu araçları sahtekârlıkla elde ettikleri ortaya çıktı.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasıyla başlatılan  soruşturmada zanlılar E.H., H.K. ve B.G. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

