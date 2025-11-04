Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, denetleme gününde muhalefetin meclis nisabına destek vermemesiyle tarihte bir ilke tanık olduklarını açıkladı. Arıklı, CTP’nin grup toplantısı kararı doğrultusunda dört milletvekilinin yurtdışında olmasını bildiği hâlde nisaba katkı sağlamadığını belirtti.

Atun: "Bugün yaşananlar bir nisap krizi değil, fevri bir siyasi manevradır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi’nin denetim gününde yaşanan tartışmaların ardından açıklamalarda bulundu. Atun, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “teamülleri hiçe sayarak” Meclis’i kaosa sürüklemeye çalıştığını savundu.

Atun, “Bugün yaşananlar bir nisap krizi değil, fevri bir siyasi manevradır. Meclisin düzenini bozarak hükümeti zor durumda bırakmak istediler,” dedi.

“50 Yıllık Teamül Bir Anda Ortadan Kaldırıldı”

Atun, Meclis’in pazartesi günlerinin yasama, salı günlerinin ise denetim günü olarak işlediğini hatırlatarak, bu uygulamanın 50 yıllık bir teamül olduğunu belirtti. “Salı günleri muhalefet günüdür, hükümetle birlikte açılır. Bu düzen 1990’lardan bu yana böyle işler. Ancak CTP, bugün teamülleri yok sayarak hükümetin nisabı sağlamasını bekledi,” dedi.

Atun, UBP’den dört milletvekilinin yurt dışında olduğunun muhalefet tarafından bilindiğini, buna rağmen “baskın bir hamleyle” Meclis’in açılmamasının sağlanmak istendiğini ifade etti.

“CTP’nin Amacı Meclisi Çalışamaz Hale Getirmek”

UBP Grup Başkan Vekili, CTP’nin son dönemde hükümetle uzlaşı içinde çalıştığını, ancak bu adımın “mevcut iş birliği anlayışına zarar verdiğini” söyledi. “Geçtiğimiz hafta belediyeler yasası ve yataklı tedavi kurumları yasası, CTP’nin talebiyle gündeme alınmıştı. Biz uzlaşı kültürünü korumaya özen gösteriyoruz. Ancak bugün yapılan hareket, bu anlayışla bağdaşmıyor,” dedi.

Atun, CTP’nin Meclis’i kilitleyerek “UBP içinde kriz var” algısı yaratmaya çalıştığını öne sürdü:

“Böyle kurnaz manevralarla siyasete katkı sağlanamaz. Meclis’in görevi kavga değil, çalışmaktır.” “UBP Bir Bütündür, Nisap Krizimiz Yok” Atun, UBP grubunun birlik içinde olduğunu ve hükümette herhangi bir kriz yaşanmadığını vurguladı. “Dün geniş katılımlı bir grup toplantısı yaptık. Herkes görüşlerini açıkça ifade etti. Partimiz bir bütündür ve görev başındadır,” dedi. Atun, CTP’nin seçim sonuçlarını “yanlış okuduğunu” da belirterek, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın aldığı yüzde 63’lük oyun anlamı büyüktür ama bu, Meclis’i kilitleme hakkı vermez,” ifadelerini kullandı.