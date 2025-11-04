  • BIST 10899.69
  • Altın 5348.526
  • Dolar 42.0845
  • Euro 48.3487
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!

» »
Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!
Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, denetleme gününde muhalefetin meclis nisabına destek vermemesiyle tarihte bir ilke tanık olduklarını açıkladı. Arıklı, CTP’nin grup toplantısı kararı doğrultusunda dört milletvekilinin yurtdışında olmasını bildiği hâlde nisaba katkı sağlamadığını belirtti.

Atun: "Bugün yaşananlar bir nisap krizi değil, fevri bir siyasi manevradır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi’nin denetim gününde yaşanan tartışmaların ardından açıklamalarda bulundu. Atun, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “teamülleri hiçe sayarak” Meclis’i kaosa sürüklemeye çalıştığını savundu.

Atun, “Bugün yaşananlar bir nisap krizi değil, fevri bir siyasi manevradır. Meclisin düzenini bozarak hükümeti zor durumda bırakmak istediler,” dedi.

“50 Yıllık Teamül Bir Anda Ortadan Kaldırıldı”

Atun, Meclis’in pazartesi günlerinin yasama, salı günlerinin ise denetim günü olarak işlediğini hatırlatarak, bu uygulamanın 50 yıllık bir teamül olduğunu belirtti. “Salı günleri muhalefet günüdür, hükümetle birlikte açılır. Bu düzen 1990’lardan bu yana böyle işler. Ancak CTP, bugün teamülleri yok sayarak hükümetin nisabı sağlamasını bekledi,” dedi.

Atun, UBP’den dört milletvekilinin yurt dışında olduğunun muhalefet tarafından bilindiğini, buna rağmen “baskın bir hamleyle” Meclis’in açılmamasının sağlanmak istendiğini ifade etti.

“CTP’nin Amacı Meclisi Çalışamaz Hale Getirmek”

UBP Grup Başkan Vekili, CTP’nin son dönemde hükümetle uzlaşı içinde çalıştığını, ancak bu adımın “mevcut iş birliği anlayışına zarar verdiğini” söyledi. “Geçtiğimiz hafta belediyeler yasası ve yataklı tedavi kurumları yasası, CTP’nin talebiyle gündeme alınmıştı. Biz uzlaşı kültürünü korumaya özen gösteriyoruz. Ancak bugün yapılan hareket, bu anlayışla bağdaşmıyor,” dedi.

Atun, CTP’nin Meclis’i kilitleyerek “UBP içinde kriz var” algısı yaratmaya çalıştığını öne sürdü:

“Böyle kurnaz manevralarla siyasete katkı sağlanamaz. Meclis’in görevi kavga değil, çalışmaktır.” “UBP Bir Bütündür, Nisap Krizimiz Yok” Atun, UBP grubunun birlik içinde olduğunu ve hükümette herhangi bir kriz yaşanmadığını vurguladı. “Dün geniş katılımlı bir grup toplantısı yaptık. Herkes görüşlerini açıkça ifade etti. Partimiz bir bütündür ve görev başındadır,” dedi. Atun, CTP’nin seçim sonuçlarını “yanlış okuduğunu” da belirterek, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın aldığı yüzde 63’lük oyun anlamı büyüktür ama bu, Meclis’i kilitleme hakkı vermez,” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kıbrıslı Rum iki sanığın davası cuma gününe ertelendi21 Ekim 2025 Salı 15:51
  • İskele’de rutin restoran kontrolleri devam ediyor20 Ekim 2025 Pazartesi 14:07
  • İskele Halk Plajındaki Hurmalar Toplandı17 Ekim 2025 Cuma 09:27
  • İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı16 Ekim 2025 Perşembe 14:32
  • Mehmetçik çöplüğünde yangın çıktı16 Ekim 2025 Perşembe 12:41
  • İskele Ötüken’de şantiyede yangın: Ofis ve ambar konteyneri zarar gördü10 Ekim 2025 Cuma 09:19
  • Erhürman, Yedikonuk'ta: Türkiye Cumhuriyeti, sadece KKTC’nin değil, bütün Kıbrıs’ın garantörüdür!01 Ekim 2025 Çarşamba 10:38
  • Bu da oldu! Gönüllü Trafik Denetçiliğine tepki için yalan beyan verdi!18 Eylül 2025 Perşembe 13:55
  • İskele Belediyesi’nden eğitime destek16 Eylül 2025 Salı 22:58
  • İskele’deki kavgaya ‘Turizm Polisleri’nden zamanında müdahale16 Eylül 2025 Salı 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti