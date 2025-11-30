İskele'de isimsiz yolda alkollü sürücü kaza yaptı!

  • BIST 10898.7
M. D. (E-29), 83 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, polis kontrol noktasını görünce geri gitmeye çalıştı.
02:00 sıralarında İskele’de iki site arasındaki isimsiz yolda bir başka kaza yaşandı.

M. D. (E-29), 83 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, polis kontrol noktasını görünce geri gitmeye çalıştı.

Bu esnada gerisinde aynı istikamete seyreden Y.L. (K-34) yönetimindeki aracın ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. M.D., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

