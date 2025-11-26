  • BIST 10910.94
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) İskele'de bulunan Muharrem Döveç Ortaokulu'nda basın açıklaması yaparak okullarda ve eğitimde yaşanan sıkıntılar ile eksiklikleri aktardı.
Eylem: Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda eksik var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) İskele'de bulunan Muharrem Döveç Ortaokulu'nda basın açıklaması yaparak okullarda ve eğitimde yaşanan sıkıntılar ile eksiklikleri aktardı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem saat 10.00'da okul önünde yaptığı açıklamada Muharrem Döveç Ortaokulu'nun bir  iş insanı tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, çevre düzenlemesinin bakanlık tarafından yaptırılması gerektiğini, ancak yaptırılmadığını öne sürdü.

Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda da eksiklik olduğunu ileri süren Eylem, 38 özel eğitim gereksinimi duyan öğrenci olmasına karşın eğitim verecek öğretmen olmadığını iddia etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, altyapı, donanım ve kadro eksikliğinin genelde tüm okullarda yaşandığını savundu.

