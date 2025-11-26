  • BIST 10910.94
İskele’de 2 kilo hintkeneviri bulundu: 1 kişi tutuklandı

İskele’de 2 kilo hintkeneviri bulundu: 1 kişi tutuklandı

İskele’de bu sabaha karşı, Kalecik köy yolu üzerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Ü.M. (E-32), kullanımındaki araçla yerde bulunan iki adet şüpheli poşeti almaya geldiği sırada, polisleri fark etmesi üzerine kullanımındaki araç ile olay yerinden ayrıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu poşetler içerisinde yapılan incelemede ise, toplam 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

