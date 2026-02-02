Çin Devlet Başkanı Şi'den yuan için rezerv para çağrısı

  • BIST 12433.5
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının uluslararası ticarette yaygın kullanılan ve rezerv para statüsü kazanan güçlü bir para birimi haline gelmesi çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yuanın küresel bir rezerv para birimi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Şi Komünist Parti’nin dergisi Qiushi’de yayımlanan yazısında, Çin’in uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın şekilde kullanılan, rezerv para statüsüne sahip “güçlü bir para birimi” inşa etmesi gerektiğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda etkin para politikası yürütebilen güçlü bir merkez bankası, küresel ölçekte rekabetçi finansal kurumlar ve uluslararası sermayeyi çekebilen finans merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı, ABD dolarının zayıfladığı ve merkez bankalarının rezerv kompozisyonlarını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng de daha önce yuanın çok kutuplu bir uluslararası para sistemi içinde diğer para birimleriyle rekabet edeceğini ifade etmişti.

IMF verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla dolar, küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 57’sini oluştururken, euro yüzde 20 paya sahip bulunuyor. Yuanın küresel rezervlerdeki payı ise yüzde 1,93 seviyesinde yer alıyor.

