İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldü

Kıbrıs'taki İngiliz üsleri kapanacak mı?

Kıbrıs'ta İngiliz üslerine yönelik tepkiler, Rum lider Nikos Hristodulidis üzerindeki baskıyı artırıyor. Hristodulidis, Ortadoğu krizi sonrası üslerin statüsü ve geleceğini İngiltere ile konuşmak istediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Ortadoğu'daki savaşın sona ermesinden sonra İngiltere ile adadaki üslerin statüsü ve geleceğini görüşmek istediğini açıkladı.

AB Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis, Kıbrıs'ın "sömürge (döneminin) sonucu olarak" iki İngiliz üssüne ev sahipliği yaptığını belirterek "Ortadoğu'daki bu durum (İran savaşı) sona erdiğinde, İngiltere hükümetiyle açık ve dürüst bir görüşme yapacağım" dedi.

İngiltere'nin bu üslerden çekilmesini isteyip istemediği sorulan ancak net bir yanıt vermeyen Kıbrıslı Rum lider, "İngiliz üslerinin statüsü ile geleceğini tartışmak istediğini" söylemekle yetindi.

Konuyu kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğini ifade eden Hristodulidis ayrıca, "İngiliz üslerinde 10 bini aşkın Kıbrıslı vatandaş var, onlara karşı sorumluluğumuz var" diye konuştu.

İngiliz üslerine tepki Hristodulidis'i zorluyor

İran savaşının başlaması ve adadaki İngiliz Ağrotur (Akrotiri) üssünün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasından bu yana Kıbrıs'ta bu tesislerin geleceği ve statüsü ile ilgili hararetli tartışmalar yürütülüyor. İHA saldırısı sonrasında üslere yönelik tepkiler yeniden arttı, sokağa çıkan Kıbrıslı Rumlar protesto gösterileri düzenleyerek İngiliz üslerinin tasfiyesini talep etti.

Hristodulidis, tepkiler üzerine geçen hafta da bugünkü sözlerine benzer bir açıklama yapmış, Ortadoğu'daki krizten sonra adadaki İngiliz üslerinin geleceğinin yeniden görüşülmesini istediğini söylemiş, bugün olduğu gibi muğlak ifadeler kullanarak "her şey ihtimal dahilinde" demekle yetinmişti.

İngiltere'nin, 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra adada elinde tutmaya devam ettiği iki üssü bulunuyor. Biri Ağrotur diğeri ise Dikelya (Dhekelia) askeri üssü. İngiliz toprağı sayılan bu tesisler, Akdeniz'deki konumları nedeniyle İngiltere açısından stratejik öneme sahip.

