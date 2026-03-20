Alkollü sürücü kaza yaptı

19.03.2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa İhsan Beyoğlu Caddesi üzerinde, Hasan AKÇAM (E-45) 110 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PA 511 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken karşı şeride geçmiş ve karşı istikametten gelen Şahin EFE (E-19) yönetimindeki KE 821 plakalı salon araca çarpmıştır.
Kazada yaralanan olmazken, PA 511 plakalı araç sürücüsü Hasan AKÇAM aleyhinde alkollü araç kullanıp trafik kazasına sebep olmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam ediyor.
