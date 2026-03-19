NOTAM’ın aktif hale gelirse Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar ihtimali

NOTAM’ın aktif hale gelmesi durumunda Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar olma ihtimali var
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti, olası askeri harekat nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı kapsayan N0101/26 (harici) - K0084/26 (dahili) numaralı NOTAM’ı yayımladı.

NOTAM, 18 Mart 2026 saat 23.00’ten 12 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar geçerli olacak ve olası askeri harekatın gerçekleştiği saatlerde aktif hale gelecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu ve bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, söz konusu NOTAM’ın güvenlik tedbirleri çerçevesinde yayımlandığını ifade etti.

Arıklı, “NOTAM’ın aktif hale gelmesi durumunda Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ve yolculardan anlayışlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Bakanlık'tan yapılan tam açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti, muhtemel askeri harekat nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı kapsayan N0101/26 (harici)- K0084/26 (dahili) numaralı NOTAM (Notice to Airmen - Havacılara Bildiri) yayımlandı.

18 Mart 2026 saat 23:00’ten 12 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar geçerli olacak NOTAM’ın, olası askeri harekatın gerçekleştiği saatlerde aktif hale geleceği bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu ve bölgemizin hassas bir dönemden geçtiğini, söz konusu NOTAM’ın güvenlik tedbirleri çerçevesinde yayımlandığını belirterek 'NOTAM’ın aktif hale gelmesi durumunda Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ve yolculardan anlayışlı olmalarını bekliyoruz' dedi."

