Paşaköy Vadili yolunda trafik kazası

19.03.2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Paşaköy-Vadili Anayolu üzerinde, Osman BARIŞSEVER (E-40) yönetimindeki AA 930R plakalı jeep, doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrederken, Çağmel Akaryakıt İstasyonu önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkarak bir trafik levhasına çarpmış, ardından yol içerisinde kontrolsüzce savrulup yolun sağından dışarı çıkarak banketteki çam ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan Osman BARIŞSEVER ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Soner BARIŞSEVER (E-66), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmüş; Hüseyin Soner BARIŞSEVER acil serviste, Osman BARIŞSEVER ise belinde kırık tespit edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam ediyor.
