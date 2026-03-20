Basketbol Federasyon Kupası’nda Kuralar Çekildi: İlk Maçlar 23 Mart’ta Başlıyor

2025 Yılı Federasyon kupasını finalde Gönyeli Koop Bank ile oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği SK kazanmıştı.
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi. 

ERSİN ORKOZ

Basketbol Federasyonu’nda yapılan fikstür çekimine Pro Lig ve 2. Lig takımları katılırken, 2. Lig ekiplerinden KOOP Spor turnuvaya katılmayacak.
Pro Lig’de ilk devre sonunda oluşan sıralamaya göre ilk 4 takım turnuvanın ilk haftasını bay geçecek. Buna göre Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş ve China Bazaar Ada Spor ilk hafta maç oynamayacak.
Federasyon Kupası müsabakaları 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların programı ise şu şekilde:
23 Mart 2026
18:00 Soyer Egemen – Base Basketball Kyrenia Atatürk Spor Salonu
20:00 Canbulat Spor – Çetinkaya Atatürk Spor Salonu
24 Mart 2026
18:00 Karaoğlanoğlu – Mesarya  Atatürk Spor Salonu
Basketbol Pro Ligde 2. devre başlıyor
2. Devre maçları ise 26 Mart tarihine ertelenen Çetinkaya – Base Basketball Kyrenia müsabakası ile başlayacak.
26 Mart 2026
20:00 Çetinkaya – Base Basketball Kyrenia Atatürk Spor Salonu
27 Mart 2026
17:30 Soyer Egemen – Caesar Larnaka GB Atatürk Spor Salonu
19:30 Soyer Altınbaş – Akdeniz Spor Birliği  Atatürk Spor Salonu

  • U16 Basketbol Karmamız Türkiye Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı04 Mart 2026 Çarşamba 12:55
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanacak04 Mart 2026 Çarşamba 09:30
  • Basketbol U18 Kadın liginde Levent farkı26 Şubat 2026 Perşembe 12:57
  • Basketbol U18 kadın ve erkek karmalarımız Türkiye’de16 Şubat 2026 Pazartesi 10:42
  • Basketbol Pro Lig’de Devre Arası Tablosu Netleşti06 Şubat 2026 Cuma 20:23
  • Basketbol U14 Karmalarımız Türkiye’de02 Şubat 2026 Pazartesi 14:00
  • Zorlu maç Caesar Larnaka Gençler Birliği'nin: 69-5931 Ocak 2026 Cumartesi 12:13
  • Potada ilk devre tamamlanıyor26 Ocak 2026 Pazartesi 09:26
  • Basketbolda Gençler Birliği'nin bileği bükülmüyor23 Ocak 2026 Cuma 11:57
  • Potanın Nabzı uzun süreden sonra yeniden başlıyor21 Ocak 2026 Çarşamba 12:55
