Basketbol Federasyon Kupası’nda Kuralar Çekildi: İlk Maçlar 23 Mart’ta Başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Federasyonu’nda yapılan fikstür çekimine Pro Lig ve 2. Lig takımları katılırken, 2. Lig ekiplerinden KOOP Spor turnuvaya katılmayacak.

Pro Lig’de ilk devre sonunda oluşan sıralamaya göre ilk 4 takım turnuvanın ilk haftasını bay geçecek. Buna göre Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş ve China Bazaar Ada Spor ilk hafta maç oynamayacak.

Federasyon Kupası müsabakaları 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların programı ise şu şekilde:

23 Mart 2026

18:00 Soyer Egemen – Base Basketball Kyrenia Atatürk Spor Salonu

20:00 Canbulat Spor – Çetinkaya Atatürk Spor Salonu

24 Mart 2026

18:00 Karaoğlanoğlu – Mesarya Atatürk Spor Salonu

2025 Yılı Federasyon kupasını finalde Gönyeli Koop Bank ile oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği SK kazanmıştı.

Basketbol Pro Ligde 2. devre başlıyor

2. Devre maçları ise 26 Mart tarihine ertelenen Çetinkaya – Base Basketball Kyrenia müsabakası ile başlayacak.

26 Mart 2026

20:00 Çetinkaya – Base Basketball Kyrenia Atatürk Spor Salonu

27 Mart 2026

17:30 Soyer Egemen – Caesar Larnaka GB Atatürk Spor Salonu

19:30 Soyer Altınbaş – Akdeniz Spor Birliği Atatürk Spor Salonu