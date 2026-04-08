Fabian Gjuka, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

2024–2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Larnaka Gençler Birliği SK Kadın Basketbol Takımı, 2025–2026 sezonunda da iddiasını sürdürüyor.
Fabian Gjuka, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Larnaka Gençler Birliği, önemli bir anlaşmaya imza attı. Kulüp, Balkan basketbolunun başarılı antrenörlerinden Fabian Gjuka ile anlaşmaya vardı. Başarılı koç, zaman kaybetmeden göreve başladı. İlk ziyaretini de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na yaptı.

 

Fabian Gjuka, Başkan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Larnaka Gençler Birliği SK Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kulüp, Balkan basketbolunun başarılı antrenörlerinden Fabian Gjuka ile anlaşmaya vardı.İskele ve köylerindeki spor kulüplerine maddi ve manevi desteğini sürdüren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da başarılı koç Fabian Gjuka’yı makamında ağırladı. Görüşmede Fabian Gjuka’ya Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar da eşlik etti. Larnaka Gençler Birliği SK’nin hedefleri ve yeni sezon hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, deneyimli teknik adam Fabian Gjuka’ya başarılar diledi.

 

