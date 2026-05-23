Erhürman: Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması ciddi sıkıntılara gebedir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının seçim güvenliği, oy verme süreci ve demokratik meşruiyet açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.
Erhürman: Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması ciddi sıkıntılara gebedir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili iddialar ve tartışmalar arttığı için, Cumhurbaşkanlığı olarak, daha önce ilgili tüm taraflara yüz yüze aktardığımız düşünceleri bir kez de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılması, Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yüktür.

Bunun yanında, seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği açısından da ciddi sıkıntılara gebedir.

Sonuçların açıklanmasının kaçınılmaz olarak gecikmesinin yaratabileceği ve sonuçların açıklanmasının sonrasına da yansıyabilecek meşruiyet tartışmaları da bu sıkıntılara eklenebilir.

Kıbrıs Türk halkı, çok zor seçim dönemleri geçirmiş olmasına karşın, genel olarak seçme seçilme hakkının kullanımı ve demokrasi kültürü açısından başarılı sınavlar vermiş bir halktır.

Seçim tarihine ilişkin karar verme yetkisi elbette Cumhurbaşkanlığı'nda değildir. Belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı da Cumhurbaşkanlığı'nın ilgi alanının dışındadır.

Ancak, Anayasa'nın 1. maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa'ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı'nın sorumluluğudur."

    Diğer Haberler
  • Eğitim Bakanlığı'ndan Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki olayla ilgili açıklama22 Mayıs 2026 Cuma 09:12
  • CTP’den CHP’ye dayanışma mesajı: Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalet vurgulandı22 Mayıs 2026 Cuma 09:02
  • Sivil Savunma’dan “Yangın Mektubu” ile farkındalık çağrısı22 Mayıs 2026 Cuma 09:00
  • 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlandı22 Mayıs 2026 Cuma 08:58
  • Tacan Reynar: TDP üçüncü parti, hedefimiz parti grubunu kurmak21 Mayıs 2026 Perşembe 16:37
  • Rifat Reis’ten Taciz İddiaları Açıklaması: “Olay Göründüğünden Daha Büyük”21 Mayıs 2026 Perşembe 14:43
  • Süleyman Gelener: Çocukların üstün yararı korunmalı, tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı21 Mayıs 2026 Perşembe 14:29
  • KTOEÖS’ten açıklama: “Bir öğretmene ilişkin suçlamalar konusunda çok yönlü ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli”21 Mayıs 2026 Perşembe 14:28
  • KTİMB: Halktan alınan haraçlar nereye gidiyor?21 Mayıs 2026 Perşembe 10:55
  • Arıklı'dan Üstel'in Ankara ziyaretine eleştiri!21 Mayıs 2026 Perşembe 09:32
