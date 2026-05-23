Erhürman: Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması ciddi sıkıntılara gebedir

Facebook'ta Gör

A-AA+

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili iddialar ve tartışmalar arttığı için, Cumhurbaşkanlığı olarak, daha önce ilgili tüm taraflara yüz yüze aktardığımız düşünceleri bir kez de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılması, Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yüktür.

Bunun yanında, seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği açısından da ciddi sıkıntılara gebedir.

Sonuçların açıklanmasının kaçınılmaz olarak gecikmesinin yaratabileceği ve sonuçların açıklanmasının sonrasına da yansıyabilecek meşruiyet tartışmaları da bu sıkıntılara eklenebilir.

Kıbrıs Türk halkı, çok zor seçim dönemleri geçirmiş olmasına karşın, genel olarak seçme seçilme hakkının kullanımı ve demokrasi kültürü açısından başarılı sınavlar vermiş bir halktır.

Seçim tarihine ilişkin karar verme yetkisi elbette Cumhurbaşkanlığı'nda değildir. Belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı da Cumhurbaşkanlığı'nın ilgi alanının dışındadır.

Ancak, Anayasa'nın 1. maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa'ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı'nın sorumluluğudur."