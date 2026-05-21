Süleyman Gelener: Çocukların üstün yararı korunmalı, tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmenin cinsel saldırı, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlaması

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, basına yansıyan ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmenin cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı suçlamalarıyla tutuklandığına ilişkin haberin, eğitim sistemi açısından son derece ciddi ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Gelener, soruşturmanın devam ettiğinin, müşteki sayısının artabileceğinin ve alınması gereken ifadeler bulunduğunun belirtildiğine işaret ederek, bu meselede esas olanın çocukların üstün yararı olduğunu kaydetti.

Çocukların kimliklerinin, psikolojik bütünlüklerinin ve eğitim haklarının korunmasının devletin doğrudan sorumluluğu olduğunu ifade eden Gelener, mağdur çocuklar ve ailelerinin hiçbir biçimde teşhir edilmemesi, baskı altına alınmaması, suçlanmaması veya yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Soruşturmanın deliller karartılmadan, tüm sorumluluk zinciri ortaya çıkarılarak, bağımsız, şeffaf ve çocuk koruma ilkelerine uygun biçimde yürütülmesi gerektiğini belirten Gelener, sadece zanlının değil, ihmal ve denetimsizlik sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların da araştırılması gerektiğini söyledi.

KTÖS olarak yıllardır yurtlar ve kurslarla ilgili resmi makamlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Gelener, bugün yaşananların bu uyarıların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Gelener, okulun kuruluşundan itibaren hukuki statüsü, yönetimi, yurt ve okul dışı bağlantıları ile Eğitim Bakanlığı’nın fiili denetim kapasitesi hakkında ciddi soru işaretleri bulunduğunu defalarca kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Ortaya çıkan iddiaların, denetimsizliğin çocuk güvenliği açısından ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini ifade eden Gelener, çocuk istismarının polemik konusu yapılamayacağını vurguladı.

Ancak çocukları risk altına sokan eğitim politikalarının da görmezden gelinemeyeceğini belirten Gelener, bugün yapılması gerekenin çocukların yanında durmak ve başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili makamları hesap vermeye çağırmak olduğunu söyledi.