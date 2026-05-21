Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, Kurban Bayramı'nda artan et tüketimiyle birlikte yanlış saklama yöntemleri, hijyen eksikliği ve bilinçsiz mangal kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi.
Kurban Bayramı Sofralarında Sağlık Alarmı: Yanlış Pişirme ve Saklama Yöntemlerine Dikkat

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, Kurban Bayramı’nda artan et tüketimiyle birlikte yanlış saklama yöntemleri, hijyen eksikliği ve bilinçsiz mangal kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarının halen en yaygın ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkat çeken Bayburtluoğlu, özellikle aşırı yağlı kavurma tüketimi, yanlış pişirme teknikleri ve sağlıksız mangal ekipmanlarının uzun vadeli riskler taşıdığı konusunda uyardı.

Kurban Bayramı’nda sofralarda et tüketimi artarken; uzmanlar yanlış pişirme, saklama ve tüketim alışkanlıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, etlerin uygun koşullarda dinlendirilmeden pişirilmesi ve yanlış muhafaza edilmesinin hem sindirim sistemi hem de gıda güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Tuğba Bayburtluoğlu, kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi hem lezzet hem de sindirim açısından doğru değil. Etin belirli bir süre dinlendirilmesi gerekiyor ancak büyük parçalar halinde oda sıcaklığında bekletilen etlerde ciddi bakteri üreme riski oluşuyor. Etler küçük porsiyonlar halinde ayrılarak uygun koşullarda saklanmalı. Buzdolabında muhafaza edilecek etlerin hava almayacak şekilde paketlenmesi, dondurulacak ürünlerin ise çözdürülüp tekrar dondurulmaması büyük önem taşıyor.”

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan kavurma tüketimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bayburtluoğlu, özellikle aşırı yağlı ve yüksek miktarda tüketilen et ürünlerinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

“Türkiye’de tansiyon ve kalp damar hastalıkları halen en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bayram döneminde kontrolsüz şekilde tüketilen aşırı yağlı kavurmalar, yoğun tuz kullanımı ve dengesiz beslenme özellikle risk grubundaki bireyler için ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Et tüketiminde porsiyon kontrolü, sebze ve lifli gıdalarla denge kurulması çok önemli.”

“Tek kullanımlık alüminyum mangallara dikkat”

Mangal kullanımında yapılan hataların da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Bayburtluoğlu, özellikle uygun olmayan ekipmanların sağlık açısından risk taşıdığına dikkat çekti:

“Mangal keyfi sağlıklı bir şekilde yapılmadığında ciddi riskler oluşturabiliyor. Etin dışı yanmış, içi çiğ kalmış şekilde tüketilmesi gıda güvenliği açısından tehlikeli. Son dönemde yaygınlaşan uygun fiyatlı tek kullanımlık alüminyum mangallar sağlık açısından risk yaratabilir. Kalitesiz materyaller yüksek ısıyla birlikte istenmeyen kimyasal riskler oluşturabiliyor.”

Bayram boyunca hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayburtluoğlu, çiğ etle temas eden yüzeylerin iyi temizlenmesi, farklı gıdalar için ayrı kesme aparatları kullanılması ve etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesinin gıda kaynaklı problemlerin önüne geçme açısından kritik olduğunu söyledi.

Bayburtluoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Kurban Bayramı sofraları paylaşmanın ve bir araya gelmenin en güzel örneklerinden biri. Ancak sağlıklı bir bayram geçirmek için sadece ne yediğimiz değil; eti nasıl sakladığımız, nasıl pişirdiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de büyük önem taşıyor. Küçük gibi görünen hatalar ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor. Bu nedenle bilinçli tüketim alışkanlıkları her zamankinden daha önemli hale geliyor.”

