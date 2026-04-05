Vücut kokunuzu değiştiren yiyecekler

Ancak, terlemek her ne kadar sağlıklı bir süreç olsa da, özellikle bazı yiyeceklerle birleştiğinde yan etkisi o kadar da hoş olmayabiliyor.
Evet. Ter kokusundan bahsediyoruz.
Ter neden kokar?
Terin kendisi aslında bir kokuya sahip değil. Kokan şey, cildinizdeki ter ile bakterilerin karışımı. Bu nedenle daha fazla terlemek mutlaka daha fazla kokacağınız anlamına gelmez.
İsveç'teki Karolinska Institutet'te koku alanında uzman olan Prof. Johan Lundström, ter kokusunun pek çok değişkene bağlı olduğunu söylüyor.
Lundström, "Vücut kokularımız, apokrin ve ekrin gibi farklı ter bezlerinden salgılanan bileşiklerin bir karışımının sonucunda oluşur" diyor ve ekliyor:
"Bu da kısmen genlerimize, temizlik ve genetik gibi etkenler ile vücudumuzdaki bakteri popülasyonu ile nem, sıcaklık, hava basıncı gibi çevresel özelliklere bağlıdır."
Lundström'e göre "ne yediğimiz de" önemli bir rol oynayabilir.
Vücut kokumuzu daha keskin yapan yiyecekler
Yiyeceklerin terimizin kokusunu ne ölçüde etkilediğini bilmiyoruz.
Bunun tam araştırılmış bir konu olmadığını söyleyen Lundström, hangi yiyeceklerin bunu etkileme olasılığının daha yüksek olduğunu ise bildiğimizi söylüyor:
"Çok fazla et yiyen bireyler, sebze ağırlıklı bir diyet uygulayanlara kıyasla genelde 'daha kötü' kokma eğilimindedir.
"Ayrıca sarımsağı seven birinin teri muhtemelen daha kokulu olacaktır."
Sarımsak ve et, kükürt açısından zengindir. Tüketim sonrası çeşitli yollarla vücuttan atılır. Gaz çıkarmak bu yollardan biri. Diğeri ise ter.
Kuşkonmaz ve çeşitli baharatlar da "kan dolaşımına karışan kimyasallar içerir" diyor Lundström ve ekliyor:
"Oradan dışarı salgılanırlar. Kan dolaşımına giren çoğu şey, bir şekilde vücut kokumuz yoluyla atılır."
Diyetiniz daha çekici kokmanızı sağlar mı?
Terinizin daha iyi kokmasını sağlayacak yiyecekler üzerine de çok az araştırma var.
Buna karşın bazı çalışmalar daha "çekici" bir ter kokusunu hangi besinlerin sağlayabileceğine ilişkin ipuçları veriyor.
Bu çalışmalardan biri Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Şampuan kullanmadıkları bir duş sonrası 43 erkek katılımcı pamuklu tişörtlerini giydi. Deodorant kullanımı da yasaktı.
Erkeklerin 48 saat boyunca çıkarmadıkları tişörtleri sonra koku analizine girdi.
Sonuç mu?
Daha fazla meyve ve sebze tüketen erkeklerin, "daha hoş kokulu ter" salgıladıkları görüldü.
Yağ, et, yumurta gibi besinler tüketenlerde de olumlu sonuçlar elde edilirken, daha fazla karbonhidrat tüketenlerin, "daha keskin kokulu, daha hoşa gitmeyen ter kokusuna" sahip olduğu gözlendi.
Kadınlarda benzer bir durum üzerine yapılan daha sınırlı bir çalışma, "tam kalori kısıtlaması" diyeti yapan kadınların diyetten önce, diyet sırasında ve sonrasında terini analiz etti.
Erkekler yeniden kalori almaya başlayan kadınların ter kokusunu daha hoş buldu.
Yine erkeklere göre, kalori kısıtlaması döneminde kadınların daha hoşa gitmeyen bir ter kokusu salgıladığı gözlemlendi.
Daha iyi bir vücut kokusu için diyetinizi değiştirmeli misiniz?
Ten kokusu için ananas suyu içmenizi öneren paylaşımlar gibi pek çok öneriyle karşılaşmış olabilirsiniz.
Ancak İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) daha keskin kokulu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılması dışında vücut kokusunu kontrol altına almak için farklı yiyecekler yenmesini önermiyor.
Lundström belirli yiyecekleri yemektense "deodorant ve parfüm kullanmanın daha kolay" olduğunu söylüyor.
Uzman, teriniz keskin kokuyorsa bile bunun her zaman kötü algılanmayabileceğini vurguluyor.
"Hangi vücut kokusunun kabul edilebilir olduğu konusunda pek çok ülke farklı anlayışlara sahip. Bu yüzden vücut kokusunun nasıl algılandığı hangi bağlamda değerlendirildiğiyle de ilgili" diyor ve ekliyor:
"Bir spor salonunda ya da sevdiğiniz biriyle yataktayken algılanan vücut kokusu, aynı kokunun temizlik algısının özellikle önemli olduğu bir bağlamda – örneğin otobüste bir yabancının yanında otururken – algılanmasından çok farklıdır.
"Ayrıca, potansiyel bir partner doğal vücut kokunuzu sevecektir!"
