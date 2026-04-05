Vücut kokunuzu değiştiren yiyecekler

Vücudumuz ısındığında daha fazla terlediğimizi biliyoruz. Bu vücudumuzun serin kalmak için geliştirdiği bir yöntem.

Ancak, terlemek her ne kadar sağlıklı bir süreç olsa da, özellikle bazı yiyeceklerle birleştiğinde yan etkisi o kadar da hoş olmayabiliyor.

Evet. Ter kokusundan bahsediyoruz.

Ter neden kokar?

Terin kendisi aslında bir kokuya sahip değil. Kokan şey, cildinizdeki ter ile bakterilerin karışımı. Bu nedenle daha fazla terlemek mutlaka daha fazla kokacağınız anlamına gelmez.

İsveç'teki Karolinska Institutet'te koku alanında uzman olan Prof. Johan Lundström, ter kokusunun pek çok değişkene bağlı olduğunu söylüyor.

Lundström, "Vücut kokularımız, apokrin ve ekrin gibi farklı ter bezlerinden salgılanan bileşiklerin bir karışımının sonucunda oluşur" diyor ve ekliyor:

"Bu da kısmen genlerimize, temizlik ve genetik gibi etkenler ile vücudumuzdaki bakteri popülasyonu ile nem, sıcaklık, hava basıncı gibi çevresel özelliklere bağlıdır."