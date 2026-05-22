TDP: Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri dikkatle ve kaygıyla takip ediyoruz

Demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesi; yalnızca bir ülkenin iç meselesi değil, bölgemizin ortak geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Toplum vicdanında soru işaretleri yaratan her gelişmenin, hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye’nin güçlü demokratik geleneğine, toplumsal birikimine ve sağduyusuna güvenimiz tamdır. Farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, siyasal rekabetin demokratik zeminde sürdüğü ve kurumlara olan güvenin güçlendiği bir Türkiye; hem Türkiye halkı hem de bölgesel istikrar açısından hayati önemdedir.

Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte yer aldığımız Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En büyük temennimiz; bu sürecin demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, toplum

vicdanını rahatlatacak ve kurumlara olan güveni güçlendirecek şekilde sonuçlanmasıdır.

Toplumcu Demokrasi Partisi