  • BIST 13163.88
  • Altın 6657.31
  • Dolar 45.736
  • Euro 53.0987
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Sosyalist Enternasyonal’den CHP’ye destek: Mutlak butlan kararı demokratik sistemine indirilmiş bir darbe

»
İspanya Başbakanı Sanchez’in başkanlığını yürüttüğü Sosyalist Enternasyonal, CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararına sert tepki gösterdi.
Sosyalist Enternasyonal’den CHP’ye destek: Mutlak butlan kararı demokratik sistemine indirilmiş bir darbe

Yapılan resmi açıklamada, kararın tamamen hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu karar Türkiye’nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir" ifadesi kullanıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği ve genel merkez yönetimini tedbiren görevden uzaklaştıran "mutlak butlan" kararı, uluslararası siyaset arenasında da çok sert yankı buldu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı uluslararası siyasi örgüt Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki adli gelişmelere ilişkin küresel kamuoyuna yönelik yazılı bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, mahkemenin attığı bu adımın hukuki temelden yoksun olduğu savunulurken, ana muhalefet partisine ve muhalif yerel yöneticilere yönelik küresel bir destek mesajı verildi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE SEÇİLMİŞ YÖNETİMLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Sosyalist Enternasyonal, mahkeme kararıyla görevden el çektirilen Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimine tam destek beyan etti. Demokratik seçim sonuçlarının yargı eliyle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan örgüt, deklarasyonunda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara tarafından alınan mutlak butlan kararı, hiçbir hukuki meşruiyeti olmayan, tamamen hukuka aykırı bir tasarruftur. Sosyalist Enternasyonal olarak, Genel Başkan Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik yollarla seçilmiş meşru yönetimiyle tam bir dayanışma içerisindeyiz."

"KARAR, DEMOKRATİK SİSTEME İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

Uluslararası organizasyon, bu kararın sadece bir siyasi partinin iç işleyişini değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik yapısını hedef aldığını ileri sürdü. Metinde, adli mekanizmaların muhalefeti dizayn etmek için kullanıldığı iddia edilerek, "Bu karar, Türkiye’nin demokratik sistemine ve çok partili yaşam geleneğine indirilmiş açık bir darbedir" denildi.

hi5ija7weaa2zpm.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Recep Tayyip Erdoğan: Türk Dünyası Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz14 Mayıs 2026 Perşembe 16:49
  • Türkiye’de denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:42
  • SONAR Araştırma: AKP ile CHP arasındaki oy oranı farkı bıçak sırtı; çoğunluk hükümetin ekonomi politikasını onaylamıyor, gelir gideri karşılamıyor!11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:54
  • Bayraktar: SAHA 2026'dan elde edilen kârla 81 il ve KKTC’de dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak09 Mayıs 2026 Cumartesi 19:14
  • Ankette 'bu pazar seçim olsa' sorusuna çarpıcı sonuç08 Mayıs 2026 Cuma 11:11
  • CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Ankara’da06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:16
  • Mahkeme kararını verdi: İBB davasında 15 tahliye30 Nisan 2026 Perşembe 18:05
  • Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Fransa’nın GKRY’ye asker konuşlandırma girişimi gerilimi artırma riski taşıyor30 Nisan 2026 Perşembe 14:03
  • Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi28 Nisan 2026 Salı 09:54
  • AB, Türkiye'yi potansiyel üye olarak görüyor mu?23 Nisan 2026 Perşembe 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti