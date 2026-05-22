Sosyalist Enternasyonal’den CHP’ye destek: Mutlak butlan kararı demokratik sistemine indirilmiş bir darbe

Yapılan resmi açıklamada, kararın tamamen hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu karar Türkiye’nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir" ifadesi kullanıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği ve genel merkez yönetimini tedbiren görevden uzaklaştıran "mutlak butlan" kararı, uluslararası siyaset arenasında da çok sert yankı buldu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı uluslararası siyasi örgüt Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki adli gelişmelere ilişkin küresel kamuoyuna yönelik yazılı bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, mahkemenin attığı bu adımın hukuki temelden yoksun olduğu savunulurken, ana muhalefet partisine ve muhalif yerel yöneticilere yönelik küresel bir destek mesajı verildi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE SEÇİLMİŞ YÖNETİMLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Sosyalist Enternasyonal, mahkeme kararıyla görevden el çektirilen Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimine tam destek beyan etti. Demokratik seçim sonuçlarının yargı eliyle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan örgüt, deklarasyonunda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara tarafından alınan mutlak butlan kararı, hiçbir hukuki meşruiyeti olmayan, tamamen hukuka aykırı bir tasarruftur. Sosyalist Enternasyonal olarak, Genel Başkan Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik yollarla seçilmiş meşru yönetimiyle tam bir dayanışma içerisindeyiz."

"KARAR, DEMOKRATİK SİSTEME İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

Uluslararası organizasyon, bu kararın sadece bir siyasi partinin iç işleyişini değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik yapısını hedef aldığını ileri sürdü. Metinde, adli mekanizmaların muhalefeti dizayn etmek için kullanıldığı iddia edilerek, "Bu karar, Türkiye’nin demokratik sistemine ve çok partili yaşam geleneğine indirilmiş açık bir darbedir" denildi.