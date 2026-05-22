Sivil Savunma'dan "Yangın Mektubu" ile farkındalık çağrısı

Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, yaz aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yükselen yangın riskine karşı toplumsal farkındalık çalışması başlattı.
Sivil Savunma’dan “Yangın Mektubu” ile farkındalık çağrısı

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz döneminde meydana gelen yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmaller nedeniyle çıktığına dikkat çekilerek, yangınların önlenmesinde vatandaş duyarlılığının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olası yangınlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü, personel, araç, ekipman ve müdahale kapasitesinin gözden geçirilerek gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

“Yangın Mektubu” ailelere ulaştırılıyor
Toplumda yangın bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılmak üzere “Yangın Mektubu” dağıtımına başlandığı kaydedildi.

Duygusal ifadelerin yer aldığı mektupta, çocukların ağzından ailelere hitap edilerek sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, cam şişelerin çevrede bırakılmaması ve dikkatsiz davranışlarla yangınlara neden olunmaması çağrısı yapıldı.

Ülke genelinde toplam 42 bin 485 öğrenciye ulaşılması hedeflenen çalışma kapsamında;

  • Lefkoşa’da 42 okulda 14 bin 325,
  • Gazimağusa’da 40 okulda 9 bin 230,
  • Girne’de 37 okulda 11 bin 550,
  • Güzelyurt’ta 13 okulda 3 bin 350,
  • Lefke’de 7 okulda 830,
  • İskele’de ise 16 okulda 3 bin 200 öğrenciye ulaşılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, cam ve benzeri yangın riski oluşturabilecek atıkların doğaya bırakılmaması, piknik ateşlerinin tamamen söndürülmesi ve anız yakılması gibi uygulamalardan kaçınılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, olası yangınların önlenmesinde yalnızca kurumsal hazırlıkların değil, toplumun tüm kesimlerinin göstereceği hassasiyetin de belirleyici olacağını vurguladı.

