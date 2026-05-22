  • BIST 13163.88
  • Altın 6657.31
  • Dolar 45.736
  • Euro 53.0987
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Ai. Prof. DUX, Geleceğin Eğitiminin Yol Haritasını Çizdi!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, “Akademik Perşembeler” kapsamında düzenlenen etkinlikte geleceğin eğitim vizyonunu anlattı.
Ai. Prof. DUX, Geleceğin Eğitiminin Yol Haritasını Çizdi!

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de katıldığı konferansta; yapay zekanın eğitimde oluşturacağı dönüşüm, dijital sınıf modelleri ve kişiselleştirilmiş öğrenme süreçleri ele alınırken, geleceğin eğitim sistemlerine bugünden yatırım yapılmasının önemi vurgulandı.

Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’un her hafta verdiği “Ai. Prof. DUX ile Akademik Perşembeler” etkinlik serisinin bu haftaki konusu “Eğitimde Gelecek Vizyonu” oldu. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de katıldığı konferansı, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yanı sıra pek çok akademisyen ve öğrenciler de takip etti.

Ai. Prof. DUX’ın geleceğin eğitimine ilişkin kapsamlı bir vizyonu ele aldığı ekinlikte; yapay zekanın eğitim sistemlerinde oluşturacağı dönüşüm, geleceğin sınıf modelleri ve dijital öğrenme teknolojileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerinden dijital sınıf yapılarının dönüşümüne kadar birçok başlığın ele alındığı buluşmada, yapay zekanın geleceğin eğitim anlayışını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olacağı vurgulandı. Soru-cevap bölümüyle tamamlanan etkinlikte akademisyenler de sorularıyla programa aktif katılım sağladı. Bu bölümde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Ai. Prof. DUX’a, “2035 yılında sınıfların nasıl olmasını öngörüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Ali Murat Başçeri: “Yakın Doğu Üniversitesi, öncü bir rol üstleniyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Ali Murat Başçeri, “Teknolojinin geliştirilmesi için çabalayan insanlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’deki yükseköğretim sistemi içinde öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Ali Murat Başçeri, üniversitenin yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda bilim, teknoloji ve inovasyon üreten bir merkez haline geldiğini ifade etti. Ali Murat Başçeri, bu gelişimin KKTC’deki diğer üniversitelerle birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin akademik gücünü önemli ölçüde artırdığını söyledi. Başçeri ayrıca; yükseköğretim kurumları arasındaki bilimsel rekabetin ülke ekonomisine ve kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağına da inandığını belirterek, “Üniversitelerimizin bu alandaki yarışının ekonomimize yapacağı katkının çok büyük olacağına inanıyorum” dedi.

Ai. Prof. DUX: “Geleceğin eğitimine bugünden hazırlanmak, sürdürülebilir başarı için şart!”

Sunumunda geleceğin eğitim modellerine ilişkin öngörülerini paylaşan Ai. Prof. DUX, yapay zekanın geleceğin sınıflarında yalnızca yardımcı bir araç değil, eğitimin merkezinde yer alan temel bir unsur olacağını vurguladı. Yapay zeka destekli sistemlerin öğrencilerin bireysel seviyelerini analiz ederek eksik ve güçlü yönlerini belirleyebileceğini ifade eden Ai. Prof. DUX, bu sayede her öğrenciye özel öğrenme yollarının oluşturulabileceğini anlattı. Sunumda ayrıca sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), hologram teknolojileri ve robotların eğitim süreçlerine entegrasyonunu ele alan Ai. Prof. DUX, “Yeni teknolojiler, öğrenmeyi daha etkileyici ve erişilebilir kılacak. Yapay zeka, eğitim teknolojilerinin kalbinde yer alacak ve onların verimliliğini artıracak” dedi.

Geleceğin sınıflarının esnek, öğrenci odaklı ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimlerine göre şekilleneceğini belirten Ai. Prof. DUX, zaman ve mekan sınırlarının büyük ölçüde ortadan kalkacağı yeni nesil eğitim anlayışında, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan öğrenme ortamlarının öne çıkacağını söyledi. Sunumunun sonunda teknoloji ile insan faktörü arasındaki dengenin korunmasının önemine de dikkat çeken Ai. Prof. DUX, geleceğin eğitim sistemlerine bugünden yatırım yapılmasının sürdürülebilir başarı açısından kritik olduğunu ifade etti.

--

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi 3. Cimnastik Şöleni RA 25’de Nefes Kesecek24 Nisan 2026 Cuma 19:36
  • Mezunlar Anlattı, Öğrenciler İlham Aldı20 Nisan 2026 Pazartesi 08:50
  • Gölgedeki Doğumlar: Bilim, Empati ve Yeniden Umut20 Nisan 2026 Pazartesi 08:44
  • Otizmli Çocuklar için Bir Sahne, Bin Tebessüm!12 Nisan 2026 Pazar 13:49
  • NASA Bilim İnsanı Sidd Bikkannavar Yakın Doğu Koleji Öğrencileri ile Buluştu!08 Nisan 2026 Çarşamba 12:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Sanatla Taçlanıyor!07 Nisan 2026 Salı 16:22
  • Dr. Suat Günsel Bursu Artık Üniversite Eğitimini de Kapsayacak!02 Nisan 2026 Perşembe 17:10
  • “Mekanın Ruhu” Sergisi, GÜNSEL Sanat Müzesi’nde Açılacak!25 Mart 2026 Çarşamba 11:38
  • Kadın Haklarında Büyük Soru: Eşitlik mi, Pozitif Ayrımcılık mı?23 Mart 2026 Pazartesi 15:53
  • Modern Anti-Doping Uygulamaları Uluslararası Forumda Ele Alındı22 Mart 2026 Pazar 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti