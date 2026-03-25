"Mekanın Ruhu" Sergisi, GÜNSEL Sanat Müzesi'nde Açılacak!

Ödüllü 21 akademisyen sanatçının 50 eserini buluşturan “Mekanın Ruhu” sergisi, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova tarafından GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılacak.
“Mekanın Ruhu” Sergisi, GÜNSEL Sanat Müzesi’nde Açılacak!

Ödüllü 21 akademisyen sanatçının 50 eserini buluşturan "Mekanın Ruhu" sergisi, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova tarafından GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu'nda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan “Mekanın Ruhu” karma sergisi, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova tarafından 26 Mart Perşembe günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Farklı disiplinlerden sanat eserlerini bir araya getirecek olan sergi; mekan kavramını sanatsal yorumlarla yeniden ele alacak. Resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarında üretilen 50 eseri bir araya getirecek olan sergi 24 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 480’inci sergisi olan serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün üstleniyor.

Prof. Erdoğan Ergün: “Sanat ile mekan arasındaki güçlü ilişkiyi görünür kılıyoruz!”

Prof. Erdoğan Ergün, sanatın farklı ifade biçimlerinin bir araya gelmesinin hem üretim hem de algılama süreçlerini zenginleştirdiğini vurguladı. “Her eser, kendisini sergilendiği mekânla birlikte yeni anlamlar kazanıyor; izleyici ise bu bütünlük içinde kendi yorumunu yaratma fırsatı buluyor” diyen Prof. Ergün, akademik birikimlerini özgün yaklaşımlarla harmanlayan fakülte sanatçılarının eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. “Mekanın Ruhu” sergisinde yer alan eserlerin, farklı teknik ve anlatım biçimleriyle sanatın dönüştürücü gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Erdoğan Ergün, tüm sanatseverleri bu çok yönlü deneyimi yerinde keşfetmeye davet etti.

