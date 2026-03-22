Doğru Kişiyi Seçmek Hiç Bu Kadar Komik Olmamıştı!

Yakın Doğu Üniversitesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahnesini komedi ve sürprizlerle dolduruyor.
Şahane Düğün’ izleyicilere düğün kaosu, yanlış anlamalar ve bol kahkaha dolu bir akşam sunuyor.

Bilginin ve sanatın bir arada buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi, akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerine kültür ve sanatı deneyimleme fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dünya Tiyatro Günü'nde sahnesini mizahın ve genç tiyatrocuların yaratıcılığının gücüne bırakıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Tiyatro Kulübü iş birliği ile sahneye taşınan “Şahane Düğün” isimli oyun 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Merkezi Büyük Salon’da izleyicilerle buluşacak.

Ücretsiz olarak sahnelenecek bu oyun, evlenmek için seçtiğiniz kişinin “doğru insan” olup olmadığını sorgulatan, kahkaha dolu bir komedi olarak öne çıkıyor. Sürprizler, yanlış anlamalar ve beklenmedik olaylarla örülü oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatıyor. Düğün telaşı, aile baskısı ve aşk karmaşası, mizahın evrensel diliyle sahnede hayat buluyor.

Yönetmenliğini Ali Birsen’in üstlendiği oyunda, yönetmen yardımcılığı Taha Erkbey Özkan, reji asistanlığı Lorin Akgül, ses ve ışık tasarımı Yusuf Efe Coşkun, dekor tasarımı ise Yağmur Atalay tarafından gerçekleştiriliyor. Genç tiyatrocuların sahne enerjisiyle hayat bulan “Şahane Düğün”, hem öğrenciler hem de tiyatro ve mizah tutkunları için kaçırılmayacak bir akşam vadediyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Öğrencilerimiz sahnede sadece rolünü oynamıyor; her an enerjilerini ve yaratıcılıklarını izleyiciyle buluşturuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, öğrencilerin sahnedeki performansının sadece bir rol oynamaktan öte, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını izleyiciyle paylaştığı bir deneyim olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yavuz, “Öğrencilerimiz sahnede sadece rolünü oynamıyor; her an enerjilerini ve yaratıcılıklarını izleyiciyle buluşturuyor. Bu, tiyatronun çok daha canlı ve etkileyici olmasını sağlıyor” dedi.

Tiyatro Kulübü’nün çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Yavuz, kulübün amacının gençlerin sosyal duyarlılıklarını ve yeteneklerini sahneye taşımak olduğunu belirterek, “İzleyicilerle kurulan bağ, gösterinin samimiyetini ve enerjisini iki katına çıkarıyor. Sahne ile seyirci arasında oluşan bu etkileşim, oyunu unutulmaz kılıyor” ifadelerini kullandı.

Sahnelenecek oyunun izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunacağını ifade eden Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu etkinlik yalnızca bir sahne performansı değil; gençlerimizin yaratıcılığıyla izleyiciyi buluşturan, keyifli ve neşeli bir buluşma. Hep birlikte gülmenin ve sahnedeki heyecanı paylaşmanın tadını çıkaracağız. Herkesi bu özel geceye bekliyoruz” dedi.

Diğer Haberler
