Kadın Haklarında Büyük Soru: Eşitlik mi, Pozitif Ayrımcılık mı?

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Kadın Haklarında En Doğru Yol Hangisi?” etkinliği ile pozitif ayrımcılık yaklaşımlarını masaya yatırdı.
Toplumsal yaşamın en temel meselelerinden biri olan kadın hakları, farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileriyle tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kadın haklarının geliştirilmesinde en çok tartışılan sorulardan biri “Eşitlik Mi, Yoksa Pozitif Ayrımcılık Mı?” sorusu, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde akademik tartışma ile masaya yatırıldı. Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve kadın haklarına ilişkin farklı bakış açılarının karşı karşıya geldiği etkinlik, katılımcılara düşünsel açıdan zengin bir deneyim yaşattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler tarafından ortaya konan “Pozitif ayrımcılık olmalıdır” ve “Tam bir eşitlik olmalıdır” tezleri güçlü argümanlarla savunuldu. Canlı bir tartışma ortamı sunan etkinlikte; Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Melda Altunkaya ve Edanur Özdemir, kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı yapısal eşitsizlikleri gidermede pozitif ayrımcılığın önemini vurgularken; Aleyna Görentaş ve Büşra Kundakoğlu, tam ve koşulsuz eşitliğin esas alınması gerektiğini savundu. Öğrenciler, hukuk, insan hakları ve toplumsal yapı perspektiflerinden tartışmalarını sürdürerek fırsat eşitliği, eşitlik ilkelerinin uygulanma biçimleri ve toplumsal adalet gibi konuları kapsamlı biçimde ele aldı.

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve ikna becerilerini geliştiren etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeter Tabur, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Erdal ve öğretim üyesi Yrd. Dr. Tutku Tuğyan’ın jüri üyeliğinde değerlendirildi. Etkinliğin organizasyon ekibinde ise Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatma Alaslan, Doç. Dr. Aysun Beydola, Doç. Dr. Ayten Ordu, Dr. Nazlıcan Varış ve Araştırma Görevlisi İrem Erdal yer aldı.

Kadın haklarını çok boyutlu değerlendirdiler!

Tartışma boyunca öğrenciler, kadın haklarının tarihsel gelişiminden günümüz hukuk sistemlerine uzanan geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Sunumlarda, farklı ülkelerde uygulanan politikalar, uluslararası sözleşmeler ve yargı kararları üzerinden örnekler paylaşılırken; toplumsal cinsiyet rollerinin hukuk düzeniyle nasıl kesiştiği de çok boyutlu biçimde ele alındı. Katılımcılar, kadınların eğitim, istihdam ve temsil alanlarında karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, bu sorunların çözümünde hangi yaklaşımın daha sürdürülebilir sonuçlar doğurabileceğini irdeledi. Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması, kültürel algıların değiştirilmesi ve kadınların karar alma süreçlerinde etkin rol almasının önemi vurgulandı. Karşılıklı sorular ve değerlendirmelerle zenginleşen oturum, yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik çözüm önerilerinin de tartışıldığı dinamik ve düşündürücü bir zemine dönüştü. Öğrenciler, fikirlerini sunarken, hem kendi perspektiflerini hem de diğer görüşleri anlamaya yönelik eleştirel bir yaklaşım sergileyerek etkinliğe interaktif bir boyut kazandırdı.

