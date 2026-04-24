Yakın Doğu Üniversitesi 3. Cimnastik Şöleni RA 25’de Nefes Kesecek

Kebab House’da gerçekleştirilen toplantıda organizasyonun detayları paylaşılırken, spor camiasının gözü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan RA 25 Spor Salonu’na çevrildi.

Ana sponsorluğunu Near East Bank’ın üstlendiği dev organizasyonun, genç sporcuları uluslararası standartlarda bir atmosferde buluşturacağı vurgulandı. Toplantıya Mustafa Akpolat, Hasan Sapsızoğlu,Emel Serdaroğlu, Mustafa Erbulut, Özlem Karaca ve Tuncay Dalgıç katıldı. Katılımcılar, organizasyonun yalnızca bir yarışma değil, gençliğe yapılan önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.

35 Kulüp, 365 Sporcu, Büyük Heyecan

Şölene Türkiye’den 24, KKTC’den 11 olmak üzere toplam 35 kulüp ve 365 sporcu katılıyor. Organizasyon kapsamında 24 Nisan’da KKTC kulüpleri, 25 Nisan’da ise Türkiye’den gelen kulüpler sahne alacak. İki gün boyunca sergilenecek performanslar; güç, estetik, disiplin ve emeğin buluştuğu unutulmaz anlara sahne olacak.

İki Gün Boyunca Şölen Havası Esecek

24–25 Nisan tarihlerinde saat 08.00’de başlayacak organizasyonda farklı yaş gruplarındaki sporcular artistik cimnastik performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Hazırlanan gösteriler ve müsabakalar, cimnastiğin hem sanatsal zarafetini hem de atletik gücünü aynı sahnede yansıtacak.

Genç Yetenekler İçin Büyük Sahne

Yakın Doğu Üniversitesi Jimnastik Şöleni, genç sporcular için önemli bir deneyim alanı sunuyor. Farklı kulüplerden sporcuların bir araya gelmesi; dostluk, tecrübe paylaşımı ve rekabet kültürünü güçlendirirken, genç yeteneklere kendilerini gösterme fırsatı sağlıyor.

Sporun ve Gençliğin Buluşma Noktası

Sporun gelişimine verdiği destekle öne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla genç sporcuların yanında olmaya devam ediyor. Ana sponsor Near East Bank desteğiyle gerçekleşecek bu büyük şölen, KKTC’de cimnastik sporunun gelişimine katkı sunarken, sporun birleştirici gücünü de bir kez daha ortaya koyacak.

24–25 Nisan’da RA 25 Spor Salonu’nda gerçekleşecek bu büyük buluşmanın, sporcular ve sporseverler için unutulmaz anlara sahne olması bekleniyor.