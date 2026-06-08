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Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi ilerleyen günlerde hava sıcaklığının iç kesimlerde 32-35; sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi ilerleyen günlerde hava sıcaklığının iç kesimlerde 32-35; sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın, çarşamba ve perşembe günleri sabah saatlerinde havanın yer yer sisli olması bekleniyor.

Bölge belirtilen sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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