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Muhtelif hurda metaller ve hurda akü satışı yapılacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ve peşin olarak ayrıştırılmamış muhtelif hurda metaller ve hurda akü satışı yapacak.
Muhtelif hurda metaller ve hurda akü satışı yapılacak

Satış, cuma günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında yapılacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme, yazılı açıklamasında, muhtelif hurdaların yerlerinde satışa çıkarılacağını belirtti.

Satışa çıkacak malzemeler şöyle:

“Ayrıştırılmamış Muhtelif Hurda Metaller, Alüminyumlar ve Bakırlar, Çeşitli Ebatta ve Özellikte Hurda Aküler, Ayrıştırılmamış Hurda Kablo, Hurda Boş Av Fişenk Kovanları.”

Malzemelerin bulunduğu adresler söyle:

“Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Gazimağusa Ambarı, Su işleri Dairesi Lefkoşa Sanayisi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi, Telekomünikasyon Dairesi Ambarı Lefkoşa, Orman Dairesi Ambarı Lefkoşa Sanayi, Karayolları Ambarı Haspolat Lefkoşa, Eski Eserler Dairesi Gazimağusa, Güzelyurt Meslek Lisesi, Eşref Bitlis İlkokulu Paşaköy, Dr.Akçiçek Hastanesi Girne.”

Satışa çıkacak malzemeler için açık artırmaya katılacak alıcı veya alıcılar; 30 gün süreli 150 bin TL değerinde geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılan para karşılığında düzenlenen makbuzu ibraz edecek.

Devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesinden alınacak “vergi borcu yoktur” yazısı da alınacak.

“Hurda Akü Satışı” ihalesine katılacak firmaların Çevre Dairesi’nden “akü taşıma ve muhafaza izin belgesi” istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yukarıdaki belge ile beraber Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinden Satış Şartnamesi alınması zorunludur.

Satış Şartnamesi, Gelir ve Vergi Dairesine şartname bedeli olan 3000 TL (Üç Bin Türk Lirası) karşılığında alınacak Makbuz ile 11/06/2026 tarihine mesai bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinden temin edilebilecektir.

11/06/2026 tarihi mesai bitimine kadar Tüm belgeleri getirmeyen katılımcılar açık artırmaya katılamayacaklardır. Malzemeler yerlerinde açık artırma tarihine kadar görülebilecektir.

 Daha fazla bilgi ve şartnameyi 11/06/2026 tarihi mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünden temin etmeleri gerekmektedir. Şartname almayan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. Tel: 22 85 940 (Dahili 202-204)”

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