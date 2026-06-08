Erhürman görüşme sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan ikili görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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