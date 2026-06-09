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Kantara Gençlik Kampı yaz kamplarının tarihleri belirlendi

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Kantara Gençlik Kampı Başvuruları 22 Haziran’da Başlıyor
Kantara Gençlik Kampı yaz kamplarının tarihleri belirlendi

Dokuz dönem olarak düzenlenen yaz dönemi kampları, 6 Temmuz – 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, gençlerin heyecanla beklediği kamp tarihlerini planlama yapılabilmesi için açıkladıklarını söyleyerek, günün koşullarına uygun yeni bir online kayıt sistemini hizmete koyduklarını ve test aşamasının ardından kayıt adresini duyuracaklarını söyledi.

Ozanoğlu, 22 Haziran’da kayıtların online olarak açılacağını, yatak kapasitesi doluncaya kadar kayıt alınacağını ifade etti.

Kamp dönem tarihleri:  

Birinci dönem (6. – 7. Sınıf) 6 – 11 Temmuz, ikinci dönem (9. – 10. Sınıf),  13 – 18 Temmuz, üçüncü dönem (12. Sınıf-Mezun) 20 – 25 Temmuz, dördüncü dönem (7. – 8. Sınıf) 27 Temmuz – 01 Ağustos, beşinci dönem (10. – 11. Sınıf) 3 – 8 Ağustos, altıncı dönem (9. – 10. Sınıf) 17 – 22 Ağustos, yedinci dönem (10. – 11. Sınıf) 24 – 29 Ağustos, sekizinci dönem (6. – 7. Sınıf) 31 Ağustos – 05 Eylül ve dokuzuncu dönem (7. – 8. Sınıf) 07 – 12 Eylül tarihleri arasında yer alacak.

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