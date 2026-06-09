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SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Altuğra hükümete sorular sordu, Çavuş yanıt verdi: Düne kadar bizdik, bugün siz!

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Meclis’te Hükümet-Muhalefet Polemiği: Çavuş Projeleri Sıraladı, “Düne Kadar Bizdik, Bugün Siz” Dedi
Altuğra hükümete sorular sordu, Çavuş yanıt verdi: Düne kadar bizdik, bugün siz!

Girne Bağımsız Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Hükümete Bazı Sorularım Var” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Altuğra, konuşmasına İtalya’da düzenlenen CONIFA turnuvasında şampiyon olan takımı ve hocalarını kutlayarak başladı.

Bugün özgürlük konusunda konuşmak istediğini aktaran Altuğra, özgürlüğün bir ülkede vatandaşın haklarının ne kadar güvende olduğuyla tanımlandığına işaret etti.

Meclis’ten bir süre önce geçen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nı hatırlatan Altuğra, bu yasa ile neyin amaçlandığını sordu.

Demokrasilerde basının, iktidarın hoşuna gidecek haberleri yapmak için var olmadığını belirten Altuğra, basının kamu adına haber yaptığını vurguladı.

Altuğra, basın özgürlüğünün, milletin bilgi edinme hakkı olduğunu söyleyerek, gazetecilerin susturulma girişimini eleştirdi.

Yerel seçimler ile genel seçimlerinin bir arada yapılmaması gerektiğine inandığını da belirten Altuğra, devlet yönetiminde planlamanın esas olduğunu ifade etti.

Altuğra, dünyanın hiçbir yerinde iki seçimin bir arada yapılmadığına dikkat çekerek, hükümete, “Ülke bütçesinin görüşülmesi gereken bir dönemde seçim kampanyalarını yürütmek mi istiyorsunuz?” diye sordu.

Yeni Girne Hastanesi’nin son durumu hakkında bilgi isteyen Altuğra, hastanenin kendi döneminde kendi girişimleriyle başladığını ancak 2023’te bitmesi gereken hastanenin hala bitmediğini hatırlattı.

ÇAVUŞ

Bakan Hüseyin Çavuş söz alarak, Altuğra’ya “Düne kadar bizdik, bugün siz” dedi. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın Komitelerde görüşülürken Altuğra'nın Komitelere katılmadığını kaydederek, "dün olmayanın bugün eleştirme hakkı bulunmadığını" söyledi.

Ülkenin bugüne kadar 16 Başbakan gördüğünü söyleyen Çavuş, “Her Başbakan bir okul yapsaydı, bugün 16 okul yapılacaktı. Biz 40 okul yaptık” dedi.

Çavuş, 30 yılda yapılamayanları kendi hükümetlerinin hayata geçirdiğini belirterek, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Eleştiri yapılabileceğini ve buna saygısı olduğunu da aktaran Çavuş, 30 yıldır yapılmayan projelerin hayata geçirilmesinin eleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

ALTUĞRA

Bağımsız Milletvekili İzlem Altuğra tekrardan söz alarak, Ceza Muhakemeleri Usulü yasasına her zaman karşı olduğunu ve bunu da her zaman söylediğini ifade etti.

Altuğra, kendisinin herkesten fazla çalışmalarda “izi” olduğunu dile getirerek, kendisinin UBP’nin genetiğini bildiğini, parti içinde doğduğunu, herkesin emeğine de saygılı olduğunu kaydetti.

Altuğra, Sağlık Bakanı olduğu dönemde yaptıklarını anlatarak hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

 

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