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Bengihan, yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL, açlık sınırını ise 43 bin 949 TL olduğunu açıkladı

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Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL, açlık sınırının ise 43 bin 949 TL olduğunu açıkladı.
Bengihan, yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL, açlık sınırını ise 43 bin 949 TL olduğunu açıkladı

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL, açlık sınırının ise 43 bin 949 TL olduğunu açıkladı.

Dört kişilik bir ailenin insanca yaşamını sürdürebilmesi için aylık 237 bin 51 TL gelire ihtiyaç duyduğunu belirten Bengihan, hükümetin uyguladığı politikalara yönelik eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından belirlenen beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından açıklanan fiyatlar esas alınarak yapılan çalışmada, 31 Mayıs itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 43 bin 949 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Bengihan, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının günlük 380,74 TL, aylık 11 bin 422,20 TL; yetişkin bir erkeğin günlük 397,70 TL, aylık 11 bin 931 TL; 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun günlük 416,81 TL, aylık 12 bin 504,30 TL; 4-6 yaş grubundaki bir çocuğun ise günlük 269,72 TL, aylık 8 bin 91,60 TL tutarında gıda harcaması yapması gerektiğini belirtti.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken gıda harcamalarının yanı sıra konut, elektrik, yakıt, ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık, giyim, kültür ve eğlence gibi temel giderlerin de dikkate alındığını ifade eden Bengihan, hesaplamaya göre dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL olduğunu kaydetti.

- “Sepet güncelliğini yitirdi ve gerçek yaşam koşullarını yansıtmıyor”

İstatistik Kurumu tarafından kullanılan "2015=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi" sepetinin güncelliğini yitirdiğini ve gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını savunan Bengihan, sepetin güncellenmesine yönelik çalışmaların doğru veriler ışığında tamamlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Hükümetin aldığı kararların yoksulluğu derinleştirdiğini ve asgari ücretlileri yoksulluğa mahkûm ettiğini ileri süren Bengihan, “Hükümet, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla ülkemizde yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine, çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkânsız hale gelmesine yol açmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bengihan ayrıca, İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,06, ocak-mayıs dönemindeki toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 14,33 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

 

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