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Oğuzhan Hasipoğlu: Fransa ile imzalanan anlaşma Ada’daki dengeleri etkiler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması’nı eleştirerek, anlaşmanın 5+1 görüşmeleri öncesinde imzalanmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
Oğuzhan Hasipoğlu: Fransa ile imzalanan anlaşma Ada’daki dengeleri etkiler

Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalarını yapmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asım Akansoy’un sorularına cevap vermek için söz aldı.

Bakan Hasipoğlu, Akansoy’un iki önemli konuya temas ettiğini belirterek, bunların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fransa ile Fransız askerinin GKRY'de konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) imzalanması ve Kazakistan’nın KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle olan ilişkileri hakkında olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, GKRY’nin Fransa ile imzaladığı antlaşmayla ilk kez adaya garantörler dışında bir gücün gelmesini onayladığını belirterek, anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya geldiği ve 5+1 görüşmelerinin hazırlandığı bir dönemde imzalanmasını eleştirdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamaya da dikkat çeken Hasipoğlu, Hrisdodulidis’in müzakereler sırasında masaya “Kıbrıs Cumhurbaşkanı” olarak oturacağını duyurduğunu ancak BM parametrelerinin her iki liderin masaya toplum lideri olarak oturması gerektiğini söylediğini dile getirdi.  Hasipoğlu, bundan sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının da pozisyonunu net olarak ortaya koyması gerektiğini kaydetti.   

Kazakistan konusuna dair de konuşan Hasipoğlu, onların da kendilerini öne çıkarmak ve ilişkilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, KKTC ile de ilişkilerini devam ettirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Avrupa Birliği’nden herhangi bir cumhurbaşkanı ya da dışişleri bakanı ile görüşmediğini sadece milletvekilleri aşamasında görüşmeler yapılabildiğini hatırlatan Hasipoğlu, Türk devletlerine sahip çıkılması, GKRY engellemelerine takılıp kalınmaması gerektiğini belirtti.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy tekrardan söz alarak, iki toplumlu görüşmelerde kullanılan tanımlamaları BM’nin belirlediğini anımsatarak, BM’nin de masaya oturanlara Kıbrıs Türk toplumu lideri ile Kıbrıs Rum toplumu lideri tanımlamalarını kullandığını söyledi.

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