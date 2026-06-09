  • BIST 13741.89
  • Altın 6324.97
  • Dolar 46.1114
  • Euro 53.2893
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nü kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeeb Choudhry, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Erkek Futbol Takım oyuncularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Erhürman, Kıbrıs kupasını ve Kadınlar Ligi sezon şampiyonluğunu kazanmaları dolayısıyla Gençlik Gücü Kulübü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kulüp yöneticileri ve sporcuları kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, kulübün yürüttüğü faaliyetler, elde ettiği başarılar ve gelecek dönem hedefleri hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne'de Perşembe, Lapta'da Cuma günü elektrik kesintisi09 Haziran 2026 Salı 21:27
  • Haftalık Trafik Raporu: 57 kaza, 22 yaralı09 Haziran 2026 Salı 21:25
  • Milletvekilleri ekonomi, kamu çalışanları ve Kıbrıs sorununu gündeme taşıdı09 Haziran 2026 Salı 21:24
  • Kantara Gençlik Kampı yaz kamplarının tarihleri belirlendi09 Haziran 2026 Salı 21:21
  • Erhürman görüşme sonrası açıklama yaptı08 Haziran 2026 Pazartesi 16:11
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?08 Haziran 2026 Pazartesi 15:51
  • Bengihan, yoksulluk sınırının 237 bin 51 TL, açlık sınırını ise 43 bin 949 TL olduğunu açıkladı08 Haziran 2026 Pazartesi 15:46
  • Muhtelif hurda metaller ve hurda akü satışı yapılacak08 Haziran 2026 Pazartesi 15:29
  • Muhtelif hurda metaller ve hurda akü satışı yapılacak08 Haziran 2026 Pazartesi 14:58
  • İlk, orta ve mesleki teknikle ilgili dairlerin yasa tasarıları Meclis'te onaylandı...08 Haziran 2026 Pazartesi 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti