Koral Aşam: “Arkadaşlarımın sevincini paylaşıyorum, ancak benim yasağım hâlâ sürüyor”

DEV-İŞ eski Başkanı ve CTP MYK üyesi Koral Aşam, Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılan arkadaşlarının sevincini paylaştığını ancak kendi yasağının halen devam etmesinin kendisinde burukluk yarattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aşam, arkadaşlarının yeniden özgürce seyahat edebilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, bu gelişmede doğru diplomasi ve etkili diyalog sürecinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Kendi yasağının ise henüz kaldırılmadığını kaydeden Aşam, bazı isimler üzerindeki yasağın hangi kriterlere göre kaldırıldığını, kendi durumunda ise hangi gerekçeyle uygulamanın sürdüğünü bilmediğini söyledi.

Yaşanan belirsizliğin yalnızca kişisel bir mesele olmadığını vurgulayan Aşam, insanların düşünceleri veya kimlikleri nedeniyle seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının demokrasi açısından ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Aşam, tüm yaşananlara rağmen umudunu koruduğunu belirterek, demokrasi ve adaletin eninde sonunda herkes için eşit şekilde işleyeceğine inandığını ifade etti.