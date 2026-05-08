  • BIST 15128.07
  • Altın 6892.66
  • Dolar 45.3604
  • Euro 53.4527
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Gıda denetimi: Elma, armut, mandalina ve biberde uygunsuz bitki koruma

» »
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde bazı ithal ve yerli ürünlerde limit üstü ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Elma ve armut menşeine iade edilirken, sivri biber ile mandora mandalinanın imha edileceği açıklandı.
Gıda denetimi: Elma, armut, mandalina ve biberde uygunsuz bitki koruma

Tarım Dairesi'nin haftalık gıda denetimlerinde elma, armut ve mandalinda limit üstü, biberde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 4-7 Mayıs tarihleri arasında 25 ithal ve 25 yerli üründen alınan numuneye Devlet Laboratuvarı'nda pestisit analizi yapıldı. 2 ithal, 2 yerli üründe kalıntıya rastlandı.

Buna göre, ithal ürünlerden Hürsen Tar. Ür. Ltd.’e ait Elma Stk'de ve SVS Tic. Ltd.’e ait Armut S.M'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden söz konusu ürünler menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde, Tepebaşı'nda üretim yapan Savaş Ozan’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Güzelyurt’ da Şadıman Dilek’ e ait depodaki Mandora Mandalin'de tavsiye edilen bitki koruma ürünün limit üstü olduğu tespit edildi. Ürün imha edilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı08 Mayıs 2026 Cuma 16:43
  • Akansoy: “Demokratik anomalilerin son bulması için CTP’nin hükümete gelmesi şarttır”08 Mayıs 2026 Cuma 12:43
  • 34 yaşındaki Topaloğluları kayıp, aranıyor08 Mayıs 2026 Cuma 12:41
  • Sağlık Bakanlığı TSHD: “Halkımızın sağlığı için denetimler kesintisiz devam ediyor “08 Mayıs 2026 Cuma 11:44
  • Çalışma Dairesi müfettişleri Girne’de 4 inşaatın faaliyetini durdurdu08 Mayıs 2026 Cuma 11:16
  • Rum basını liderlerin görüşmesini ele aldı: Anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış GYÖ'ler gündeme gelecek08 Mayıs 2026 Cuma 11:12
  • Prof. Dr. Mürüde Çelikağ: Trafik güvenliği popülist kararlara teslim edilemez08 Mayıs 2026 Cuma 11:00
  • Üstel istihdam yok dedi.. Şubat ve Mart ayında 16 istihdam yapıldığı ortaya çıktı!08 Mayıs 2026 Cuma 10:52
  • Kudret Özersay: Anket yaptırdık 3. parti çıktık08 Mayıs 2026 Cuma 10:38
  • CTP Mevcut 7 Belediyesi'ndeki başkanları yeniden aday gösteriyor08 Mayıs 2026 Cuma 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti