SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Üstel istihdam yok dedi.. Şubat ve Mart ayında 16 istihdam yapıldığı ortaya çıktı!

Şubat ve mart aylarında 10 sözleşmeli, 4 geçici ve 2 mevsimlik işçinin istihdam edildiği ortaya çıktı
Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk olarak Hayat Pahalılığı tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in “2026 yılında hiçbir geçici işçi istihdam edilmedi” yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. Şubat ve mart aylarında 10 sözleşmeli, 4 geçici ve 2 kişinin mevsimlik işçi olarak istihdam edildiğini öne süren Bengihan, hükümetin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ekonomik sorunların temelinde tahsil edilmeyen vergiler, alınmayan harçlar ve büyük sermayeye sağlanan muafiyetlerin bulunduğunu ileri süren Bengihan, casinolar üzerinden alınan vergilerin artırılması gerektiğini söyledi. Bengihan, kamu gelirlerindeki düşüşe işaret ederek asıl ekonomik sorunun bu alanlarda yaşandığını ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
