İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan “2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.
9 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalanan anlaşma, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulacak.

Anlaşmaya göre KKTC hükümeti, Türkiye ve KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nda yer alan reform ve eylemleri gerçekleştirmeyi taahhüt etti.

Ayrıca mali disiplin çerçevesinde kamu maliyesi için gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbirler alınması, reform ve yasaların hayata geçirilmesi, kamu borç stokunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 2026 ile 2027 mali yıllarında bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.

 

20,7 MİLYAR TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ

Anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, toplam 20 milyar 700 milyon TL’ye kadar hibe yardımında bulunacağı belirtildi.

Bu kapsamda:

Altyapı yatırım ve reel sektör projelerine 10 milyar 315 milyon TL,
Faaliyet ödeneklerine 735 milyon TL,
Savunma ödeneklerine ise 9 milyar 650 milyon TL ayrıldı.

 

2,3 MİLYAR TL’YE KADAR KREDİ DESTEĞİ

Anlaşmada ayrıca 2 milyar 300 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacağı kaydedildi.

Buna göre:

Kamu sektörü cari bütçe açığına katkı için 300 milyon TL,
Kamu sektörü diğer kalemleri için 1 milyar 500 milyon TL,
Reform destekleme ödeneği olarak ise 500 milyon TL kredi verilecek.

 

REFORM VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ YER ALDI

Anlaşmada, kamu maliyesinde disiplinin güçlendirilmesine yönelik reformların uygulanması, kamu kurumlarında borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve reform süreçlerinin düzenli olarak izlenmesine ilişkin maddeler de yer aldı.

Kamu kurumlarında yeni personel istihdamına yönelik sınırlamalar getirilirken, istihdamların ihtiyaç analizine göre yapılacağı belirtildi.

Geçici işçi ve mevsimlik işçi alımlarına ilişkin de sınırlamalar öngörülen anlaşmada, 2027 yılı içinde yapılacak geçici işçi istihdamının 2026 yılında ayrılan toplam personel sayısının yüzde 5’ini geçemeyeceği ifade edildi.

 

TEKNİK HEYETLER DÜZENLİ RAPORLAMA YAPACAK

Anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti ile KKTC Teknik Heyeti arasında aylık ve üç aylık izleme raporları hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanacak raporlarla reformların ilerleyişi, kamu maliyesindeki gelişmeler ve projelerin mevcut durumunun takip edileceği kaydedildi.

 

EĞİTİM VE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ DE DESTEKLENECEK

Anlaşmada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim kampüsü ve akademik birimleri bulunan üniversitelerin cari giderlerinin de proje kapsamında karşılanabileceği belirtildi.

Anlaşmanın, tarafların kendi mevzuatlarına uygun yasal işlemleri tamamladıklarını bildirmelerinin ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

