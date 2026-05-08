DAÜ, Kooperatifler ve özel sektör için yeni prim desteği

Komiteye gelen yeni tasarıda yerli istihdamın korunması, kadınların iş gücüne katılımının artırılması, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve bazı kooperatif iştiraklerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile farklı sektör ve gruplara yönelik prim destekleri öngörülüyor.

Tasarıda, yerli istihdamın korunması, kadınların iş gücüne katılımının artırılması, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve bazı kooperatif iştiraklerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

KOOPERATİFLERE 9 AYLIK DESTEK

Tasarıya göre “Süt Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.”, “Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.” ile LP gaz dolum ve sevkiyat faaliyeti dışındaki “Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.” çalışanları için Nisan-Aralık 2026 dönemini kapsayan 9 aylık prim desteği sağlanacak.

KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için işveren priminin yüzde 80’i, erkek çalışanlar için ise yüzde 60’ı İstihdam Destek Merkezi tarafından karşılanacak. Tüp gaz dağıtım sektöründe ise işveren payının tamamı destek kapsamına alınacak.

DAÜ 'YE DESTEK

Tasarıda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yönelik özel bir düzenleme de yer aldı. Buna göre DAÜ’de çalışan sigortalılar için Ocak-Aralık 2026 döneminde 12 aylık prim desteği uygulanacak.

İşveren hisselerinin yüzde 30’u İstihdam Destek Merkezi tarafından karşılanacak. Üniversitenin destekten yararlanabilmesi için prim ödemelerini zamanında yapması gerekecek.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ FARKLI OLACAK

Tasarıya göre düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri farklı olacak. Kooperatiflere ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, DAÜ’ye ilişkin düzenleme 1 Ocak 2026’da, kadınlara yönelik destek 1 Nisan 2026’da, özel sektör desteği ise 19 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.