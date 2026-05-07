Lefkoşa’da Market Otoparkında Kavga: İki Kişi Yaralandı ve Tutuklandı

Lefkoşa’da bir marketin araç park alanında aralarında daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerini darp etti. Olayda iki kişi kırıklarla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete ait araç park yerinde A.A.A. (22) ile Z.H.M.A. (28) arasında, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga ettikleri belirtildi. Yaşanan olayda A.A.A.’nın sağ elindeki iki parmağının, Z.H.M.A.’nın ise burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Her iki şahsın da tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.