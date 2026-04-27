Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Lafkoşa'da birini darp etti, birini de bıçakladı

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Ö.O. mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22:10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurmak suretiyle burnun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santim delik açılmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra, yine kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunun 2 santim yüzeysel kesilmesine sebep olduğunu açıkladı. Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan emare, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise “O ben değilim” demekle yetindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

