Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı: Sürücü Tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Aziz Güven (44), 176 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PY 445 plakalı araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 25 yaşındaki Emre Can Özgen’e çarptı.
Kazada yaralanan Emre Can Özgen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Araç sürücüsü Aziz Güven ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
