Yeni atanan yargıçlar yemin ederek göreve başladı

Yüksek Adliye Kurulu tarafından yargıçlığa atanan, Gizem Erciyas, Sim Karahasanoğlu, Argun Korudağ ve Ergin Atıcı, bugün yemin ederek göreve başladı.
Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen yemin töreninde, yeni atanan yargıçların özgeçmişleri okundu, ardından yargıçlar yemin ederek, cüppelerini teslim aldı.

Törenin ardından konuşma yapan Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, bugün yemin ederek göreve başlayan dört yeni yargıçla birlikte yargıç sayısının 59’a yükseldiğini söyledi.

Yeni adli yıl içinde, yasal çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, ikinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin faaliyete geçeceğini belirten Özerdağ, ceza yargılamaları ve diğer yargısal faaliyetlerin daha hızlı tamamlanabilmesi için yargıç sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan yeni yargıçlara başarılar dileyerek, yargıya verecekleri hizmet için teşekkürlerini sunan Özerdağ, her birinin iyi bir hukuk eğitimi sonrasında başarılı avukatlık dönemleri geçirdiklerini ifade etti.

“Temmuz’da yeni binaya taşınmış olacağız”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bertan Özerdağ, seçimlerle ilgili konuları basından takip ettiklerini söyledi.

Adli tatilin 30 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında olacağını dile getiren Özerdağ, adli yıl kapanmasına rağmen, ceza ve hukuk davalarının devam ettiği söyledi.

Temmuz ayında yeni mahkeme binasına taşınmanın tamamlanacağını açıklayan Özerdağ, Kaza Mahkemesi Başkanı ile iki kıdemli yargıcın eylülde gerçekleştirilecek yemin töreninin yeni binada yapılmasını öngördüklerini belirtti.

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilebileceğini de söyleyen Özerdağ, hukuki değerlendirmenin o zaman yapılacağını kaydetti.

