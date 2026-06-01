Dansta Şampiyon ARUCAD

ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencilerinden Nehir Nur Çelik, kendi yaratımı olan “Summertime” adlı performansıyla All Style Solo kategorisinde birincilik kazandı.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 22 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen 2025–2026 Üniversiteler Arası Dans Yarışması’nda, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Modern Dans Bölümü öğrencileri dört farklı kategoride altın madalya kazanarak önemli dereceler aldı.

ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencilerinden Nehir Nur Çelik, kendi yaratımı olan “Summertime” adlı performansıyla All Style Solo kategorisinde birincilik kazandı. Hip Hop Solo kategorisinde ise Cemre Yavuz, kendi koreografisiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Modern Dans Solo kategorisinin birincisi ise Daria Teplykh oldu.

Yarışmada ayrıca ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencileri Diana Bikbulat, Nehir Nur Çelik ve Simay Ekin Karabıyık tarafından sahnelenen “Divine Intervention” adlı dans performansı, Modern Dans Grup kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Koreografisi Doğa Uluçlar tarafından hazırlanan eser, jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Yarışmada alınan derecelerle birlikte ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencileri, farklı dans disiplinlerinde hazırladıkları bireysel ve grup performanslarıyla başarı sağladı.