Şapla ilgili temaslar devam ediyor

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, şap hastalığıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek, KKTC’de şap hastalığıyla ilgili krizin yönetimine ilişkin verilerde belirgin değişiklik olmadığını öne sürdü.

Mümkün olduğu zaman Türk tarafıyla temasta bulunulduğunu dile getiren Filaktu, tarafların haziranda yeniden görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Şap hastalığıyla ilgili krizin yönetilmesine ilişkin AB protokollerinin benimsenmesi konusunda ise Filaktu, Kıbrıs Türk tarafında herhangi bir değişiklik olmadığını, KKTC’de aktif şap vakası olmadığını savundu.

Son görüşmede iletilen tezin de bu olduğunu ifade eden Filaktu, görüşmelerin sağlıkla ilgili iki toplumlu teknik komitede devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın başkanlık sarayında şap hastalığıyla ilgili olarak iki toplantı yapmasının beklendiğine yer verildi.

Haberde Hristodulidis’in ilk önce şap hastalığı konusunda epidemiyolojk ekip ve Veteriner Dairesi, ardından da hayvancılar ve tarım örgütleriyle bir araya geleceği kaydedildi.