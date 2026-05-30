Ülke genelinde 4 farklı bölgede yangın çıktı

Ülkenin farklı bölgelerinde dün meydana gelen dört ayrı yangında arazi, tarım ürünü, çöplük alanı, bir evin garajı ve balya bağlama makinesi zarar gördü.

Yangınların tamamı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

BOSTANCI-TAŞPINAR YOLUNDA ARPA TARLASI YANDI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.40 sıralarında Bostancı-Taşpınar yolu üzerindeki Ağıllar mevkiinde yangın meydana geldi.

Elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MEHMETÇİK'TEKİ ÇÖPLÜK ALANINDA YANGIN

Aynı gün saat 13.00 sıralarında Mehmetçik'te belediyeye ait çöplük alanı içerisinde yangın çıktı.

Önceden yanan ve üzeri toprakla örtülen çöp ile molozların rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında, üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, çöpler ve eski araç lastikleri yandı.

Yangına Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Mehmetçik Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş araçlarıyla müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖNYELİ'DE BOŞ EVİN GARAJINDA YANGIN

Saat 18.45 sıralarında ise Gönyeli'de Ulus Sokak üzerinde bulunan boş bir evin garaj bölümünde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu garaj içerisinde bulunan çeşitli giyim eşyaları, kitaplar ve PVC garaj kapısı yanarken, pencere camı da ısının etkisiyle çatlayarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

BALYA BAĞLAMA MAKİNESİ TAMAMEN YANDI

Geçitkale ile Mallıdağ arasındaki bir arazide ise saat 23.50 sıralarında balya bağlama çalışması sırasında yangın meydana geldi.

Traktöre bağlı balya yapma makinesinin rulmanlarının sürtünme nedeniyle aşırı ısınması sonucu çıkan yangında balya bağlama makinesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.