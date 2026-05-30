  • BIST 13662.75
  • Altın 6686.86
  • Dolar 45.7337
  • Euro 53.3823
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Ülke genelinde 4 farklı bölgede yangın çıktı

» »
Ülkenin farklı bölgelerinde dün meydana gelen dört ayrı yangında arazi, tarım ürünü, çöplük alanı, bir evin garajı ve balya bağlama makinesi zarar gördü.
Ülke genelinde 4 farklı bölgede yangın çıktı

Ülkenin farklı bölgelerinde dün meydana gelen dört ayrı yangında arazi, tarım ürünü, çöplük alanı, bir evin garajı ve balya bağlama makinesi zarar gördü.

Yangınların tamamı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

BOSTANCI-TAŞPINAR YOLUNDA ARPA TARLASI YANDI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.40 sıralarında Bostancı-Taşpınar yolu üzerindeki Ağıllar mevkiinde yangın meydana geldi.

Elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MEHMETÇİK'TEKİ ÇÖPLÜK ALANINDA YANGIN

Aynı gün saat 13.00 sıralarında Mehmetçik'te belediyeye ait çöplük alanı içerisinde yangın çıktı.

Önceden yanan ve üzeri toprakla örtülen çöp ile molozların rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında, üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, çöpler ve eski araç lastikleri yandı.

Yangına Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Mehmetçik Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş araçlarıyla müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖNYELİ'DE BOŞ EVİN GARAJINDA YANGIN

Saat 18.45 sıralarında ise Gönyeli'de Ulus Sokak üzerinde bulunan boş bir evin garaj bölümünde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu garaj içerisinde bulunan çeşitli giyim eşyaları, kitaplar ve PVC garaj kapısı yanarken, pencere camı da ısının etkisiyle çatlayarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

BALYA BAĞLAMA MAKİNESİ TAMAMEN YANDI

Geçitkale ile Mallıdağ arasındaki bir arazide ise saat 23.50 sıralarında balya bağlama çalışması sırasında yangın meydana geldi.

Traktöre bağlı balya yapma makinesinin rulmanlarının sürtünme nedeniyle aşırı ısınması sonucu çıkan yangında balya bağlama makinesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bayramda yağmur var…27 Mayıs 2026 Çarşamba 20:36
  • Avrupa yanıyor: Almanya'da su, İtalya'da açık hava uyarısı27 Mayıs 2026 Çarşamba 13:22
  • Veteriner Dairesi’nden şap tedbiri27 Mayıs 2026 Çarşamba 13:14
  • Girne’de İzinsiz Müzik Yayınına Yasal İşlem27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:47
  • Alkollü bir şahıs üzerinde iki bıçakla tutuklandı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:45
  • Güzelyurt’ta sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:42
  • Müzik izinleri bayramda da geçerli27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:26
  • Girne’de sahte sürüş ehliyeti soruşturmasında şoför okulu çalışanı da tutuklandı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:25
  • Serdar Denktaş: Hükümet doğal gaz boru hattını seçim malzemesi yapıyor27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:17
  • Kumyalı anayolunda alkollü sürücü kaza yaptı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti